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Крушение «Боинга-747». В медучреждения госпитализировано 11 пострадавших

16/01/17 12:54, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В медучреждения Бишкека в результате авиационной катастрофы «Боинг-747» госпитализированы 11 пострадавших. По предварительным данным, погиб 31 человек. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата главы кабмина.

 

Уточняется, что в настоящее время в Нацгоспитале и Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии находятся по одному пострадавшему, в городской детской клинической больнице – семь человек, в городской гинекологической и в Сокулукской территориальной больнице – по одному пострадавшему.

 

Напомним, турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31. По предварительным данным, погибли более 30 человек, разрушено около 30 домов. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим. 

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43258/

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