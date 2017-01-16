Крушение «Боинга-747». В медучреждения госпитализировано 11 пострадавших

В медучреждения Бишкека в результате авиационной катастрофы «Боинг-747» госпитализированы 11 пострадавших. По предварительным данным, погиб 31 человек. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата главы кабмина.

Уточняется, что в настоящее время в Нацгоспитале и Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии находятся по одному пострадавшему, в городской детской клинической больнице – семь человек, в городской гинекологической и в Сокулукской территориальной больнице – по одному пострадавшему.

Напомним, турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31. По предварительным данным, погибли более 30 человек, разрушено около 30 домов. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим.