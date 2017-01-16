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На месте падения «Боинга-747» близ Бишкека работают более тысячи людей

16/01/17 12:54, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы близ Бишкека разрушено 23 жилых дома, не считая хозпостроек. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

 

По его словам, самолет был с грузом, некоторые дома разрушены до основания.

 

«К разбору завалов привлечено 300 спасателей по линии МЧС. От МВД привлечено 500 сотрудников, которые оцепили по периметру место происшествия. От Минздрава работают около 60 медиков, от Нацгвардии – 90, от Минтранса – около ста. Кроме того, привлечено около 20 единиц спецтехники», - сказал первый вице-премьер.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43259/

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