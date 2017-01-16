RSS
facebookfacebookgoogale+
Светлый Кыргызстан: как строилась энергетика страны
«Золотые ершики» Кыргызстана: как чиновники тратят народные деньги
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 18:13
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Вопрос компенсаций пострадавшим в результате крушения самолета в правительстве Кыргызстана пока не решили

16/01/17 13:02, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В правительстве Кыргызстана пока не решили вопрос компенсаций для пострадавших в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас». Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

 

«По компенсации не будем пока говорить. Обязательно примем в правительстве какое-то решение», - сказал чиновник.

 

По его данным, в результате авиакатастрофы погиб 31 человек, включая четырех пилотов. «Один из пилотов сразу после крушения самолета был жив. В шоковом состоянии он даже ходил, но в больнице скончался. Кроме того, обнаружено 9 фрагментов тел. На месте работают психологи, которые оказывают помощь родным погибших и пострадавшим. В больницах находится 9 человек, их состояние среднее и тяжелое. Среди них в основном женщины и дети», - проинформировал Мухамметкалый Абулгазиев.

 

На вопрос, могут ли на месте еще оказаться тела жертв авиакатастрофы, он ответил: больше половины завалов мы уже вычистили. «Дело в том, что разлилась солярка и, кроме того, горит груз. Чтобы все потушить, нужно время», - подчеркнул чиновник.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43260/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ