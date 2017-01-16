Парламентские фракции помогут семьям пострадавших в результате крушения турецкого самолета

Торага Чыныбай Турсунбеков провел срочную встречу с лидерами и представителями фракций Жогорку Кенеша в связи с крушением грузового самолета «Боинг-747».

В ней участвовали Иса Омуркулов (СДПК), Алмазбек Баатырбеков («Кыргызстан»), Омурбек Бабанов («Республика – Ата Журт»), Алтынбек Сулайманов (Бир Бол»), Мирлан Бакиров («Онугуу-Прогресс»).

Депутаты, почтив минутой молчания память погибших в результате крушения самолета, обсудили конкретные меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. Отмечена необходимость проведения тщательного расследования авиакатастрофы.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит необходимые мероприятия по расследованию причин катастрофы.

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным, 37 человек, включая экипаж «Боинга».