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Парламентские фракции помогут семьям пострадавших в результате крушения турецкого самолета

16/01/17 13:20, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Торага Чыныбай Турсунбеков провел срочную встречу с лидерами и представителями фракций Жогорку Кенеша в связи с крушением грузового самолета «Боинг-747».

 

В ней участвовали Иса Омуркулов (СДПК), Алмазбек Баатырбеков («Кыргызстан»), Омурбек Бабанов («Республика – Ата Журт»), Алтынбек Сулайманов (Бир Бол»), Мирлан Бакиров («Онугуу-Прогресс»).

 

Депутаты, почтив минутой молчания память погибших в результате крушения самолета, обсудили конкретные меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. Отмечена необходимость проведения тщательного расследования авиакатастрофы.

 

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит необходимые мероприятия по расследованию причин катастрофы.

 

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным, 37 человек, включая экипаж «Боинга».

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43265/

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