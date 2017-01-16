На месте крушения турецкого грузового самолета ищут «черный ящик»

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Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил ИА «24.kg», что поиски «черного ящика» продолжаются.
По его словам, сейчас разбираютс завалы разрушенных домов, убирают обломки самолета. «Как только будет найден бортовой самописец, комиссия приступит к его детальному исследованию», - сказал глава Минтранса.
Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит необходимые мероприятия по расследованию причин катастрофы.
В результате падения самолета погибли, по предварительным данным, 37 человек, включая экипаж «Боинга».
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43268/