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На месте крушения турецкого грузового самолета ищут «черный ящик»

16/01/17 14:00, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил ИА «24.kg», что поиски «черного ящика» продолжаются.

 

 

По его словам, сейчас разбираютс завалы разрушенных домов, убирают обломки самолета. «Как только будет найден бортовой самописец, комиссия приступит к его детальному исследованию», - сказал глава Минтранса.

 

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит необходимые мероприятия по расследованию причин катастрофы.

 

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным, 37 человек, включая экипаж «Боинга».

 

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43268/

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