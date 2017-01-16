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Правовая клиника «Адилет» готова оказать любой вид помощи семьям погибших и пострадавших в результате крушения самолета

16/01/17 14:13, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова заявила ИА «24.kg», что сотрудники клиники готовы оказать любую помощь семьям погибших и пострадавших в результате крушения турецкого грузового самолета «Боинг-747».

 

По ее словам, заявки об оказании помощи следует систематизировать, поскольку люди несут только одежду, а вполне вероятно, что могут понадобиться медикаменты, кровь. «Может, кого из детей потребуется взять к себе, кто остался без родных и дома? Может, кому-то нужны услуги юридического характера? Но пока системной информации нет, что именно необходимо», - считает Чолпон Джакупова.

 

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит мероприятия по расследованию причин катастрофы.

 

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным Минздрава, 35 человек, включая экипаж «Боинга».

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43269/

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