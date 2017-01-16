Один из пилотов разбившегося «Боинга-747» дважды успешно сажал аварийный самолет

Один из пилотов разбившегося «Боинга-747» Ибрагим Гюржан Диранжи дважды успешно сажал аварийный самолет во время службы в Афганистане. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Ибрагим Гюржан Диранжи / Казим Ондул

Отмечается, что Ибрагим Гюржан Диранжи был опытным летчиком, ветераном войны в Афганистане. После ухода из ВВС Турции начал работать в авиакомпании MNG Airlines, а оттуда перешел в ACT Airlines. Во время работы в Афганистане пережил несколько критических ситуаций.

1 марта 2010 года на авиабазе «Баграм» (Афганистан) он попал в аварию. Тогда из-за нераскрывшегося левого основного шасси самолет приземлился на брюхо. Это ЧП 4 года спустя признали несчастным случаем. Авария произошла из-за коррозии металла.

Второй раз пилот совершил аварийную посадку из-за взрыва двигателя самолета.

Бригадный генерал Казим Ондул получил похвалу от Госсекретаря США Хиллари Клинтон в 2009 году за службу в Афганистане.

Мелих Ослан / Ихсан Кожа

Турецкие СМИ опубликовали имена погибших при крушении «Боинга-747» пилотов. По их информации, членами экипажа были граждане Турции: капитан воздушного судна Ибрагим Гюржан Диранжи, второй пилот Казым Ондул, а также Мелих Ослан и Ихсан Кожа.