RSS
facebookfacebookgoogale+
Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов
Полюби свой дом, и он отблагодарит тебя
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 18:13
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Один из пилотов разбившегося «Боинга-747» дважды успешно сажал аварийный самолет

16/01/17 14:23, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Один из пилотов разбившегося «Боинга-747» Ибрагим Гюржан Диранжи дважды успешно сажал аварийный самолет во время службы в Афганистане. Об этом сообщили турецкие СМИ.

 

 

 

Ибрагим Гюржан Диранжи / Казим Ондул

 

Отмечается, что Ибрагим Гюржан Диранжи был опытным летчиком, ветераном войны в Афганистане. После ухода из ВВС Турции начал работать в авиакомпании MNG Airlines, а оттуда перешел в ACT Airlines. Во время работы в Афганистане пережил несколько критических ситуаций.

 

  • 1 марта 2010 года на авиабазе «Баграм» (Афганистан) он попал в аварию. Тогда из-за нераскрывшегося левого основного шасси самолет приземлился на брюхо. Это ЧП 4 года спустя признали несчастным случаем. Авария произошла из-за коррозии металла.
  • Второй раз пилот совершил аварийную посадку из-за взрыва двигателя самолета.

Бригадный генерал Казим Ондул получил похвалу от Госсекретаря США Хиллари Клинтон в 2009 году за службу в Афганистане.

 

 

Мелих Ослан / Ихсан Кожа 

 

Турецкие СМИ опубликовали имена погибших при крушении «Боинга-747» пилотов. По их информации, членами экипажа были граждане Турции: капитан воздушного судна Ибрагим Гюржан Диранжи, второй пилот Казым Ондул, а также Мелих Ослан и Ихсан Кожа.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43271/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ