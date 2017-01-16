Место авиакатастрофы в Кыргызстане «Боинга-747» и карта его полета

На сайте FlightRadar размещена карта полета грузового турецкого самолета, потерпевшего сегодня крушение в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке. ЧП произошло в 7.31 утра.

По предварительным данным, погибли более 30 человек, разрушено около 30 домов. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим.

Место крушения «Боинга -747»

Справка ИА «24.kg». Ранее, в 2007 году, шведская компания Travel Network разработала систему слежения за самолетами в воздухе в режиме реального времени. Данные, получаемые системой, выводятся на карту и позволяют следить за летательными аппаратами во всем мире — карта полетов самолетов онлайн.

При выборе какого-либо самолета на карте система выдает список его данных, включая:

тип самолета и его фотографию,

бортовой номер и принадлежность к авиакомпании,

место отправления и посадки,

высота и скорость в данный момент,

географическое положение в градусах,

пройденный путь от аэропорта отправки и другие данные.

Система также поддерживает поиск самолета по номеру рейса.

База данных обновляется каждые несколько секунд, при этом уточняются позиции всех самолетов на карте. Собранные данные хранятся в памяти системы 28 дней, позволяя отслеживать не только текущие полеты, но и уже завершившиеся.