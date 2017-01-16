«Агент 024»: Из-под обломков упавшего «Боинга-747» извлекли тела погибших (осторожно, видео!)

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На месте крушения спасатели начали доставать тела погибших во время крушения турецкого «Боинга-747».
По предварительным данным, установлена гибель в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас», по меньшей мере, 35 человек, и обнаружено 9 фрагментов человеческих тел.
17 января в Кыргызстане объявили днем траура.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43277/