«Агент 024»: Из-под обломков упавшего «Боинга-747» извлекли тела погибших (осторожно, видео!)

На месте крушения спасатели начали доставать тела погибших во время крушения турецкого «Боинга-747».

По предварительным данным, установлена гибель в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас», по меньшей мере, 35 человек, и обнаружено 9 фрагментов человеческих тел.

17 января в Кыргызстане объявили днем траура.