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«Агент 024»: Из-под обломков упавшего «Боинга-747» извлекли тела погибших (осторожно, видео!)

16/01/17 14:46, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

На месте крушения спасатели начали доставать тела погибших во время крушения турецкого «Боинга-747».

 

По предварительным данным, установлена гибель в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас», по меньшей мере, 35 человек, и обнаружено 9 фрагментов человеческих тел.

 

17 января в Кыргызстане объявили днем траура.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43277/

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