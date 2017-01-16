Крушение «Боинга-747». Список пострадавших, доставленных в больницы Бишкека и Чуйской области

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В медицинские учреждения города Бишкека госпитализировали 12 пострадавших. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
В городскую детскую клиническую больницу Скорой медицинской помощи госпитализированы семь человек:
В городскую гинекологическую больницу госпитализирована одна пострадавшая - Адина Айтбекова в возрасте 26 лет с диагнозом беременность 16 недель, угрожающий выкидыш.
В Сокулукской территориальной больнице находится один пострадавший - Жакшылык Шералиев (7 лет), диагноз: ситуационная травма.
«Все медицинские учреждения приведены в режим повышенной готовности. Созданы две бригады для оказания психологической помощи родственникам погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы», - комментируют в правительстве.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43279/