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Крушение «Боинга-747». Список пострадавших, доставленных в больницы Бишкека и Чуйской области

16/01/17 14:52, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В медицинские учреждения города Бишкека госпитализировали 12 пострадавших. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

  • В Национальном госпитале находится один пострадавший - Бакытбек Олжобаев (34 года) с диагнозом рваная рана околоушной области;
  • В Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии - Сагынбек Рахманов (29 лет) с диагнозом ожог пламенем 45 процентов тела;
  • В Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии Орозбек Абдрашитов (34 года), диагноз: закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ).

В городскую детскую клиническую больницу Скорой медицинской помощи госпитализированы семь человек:

 

  • Сайкал Жапарова (13 лет) с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области, закрытый перелом пяточной кости;
  • Нурлан кызы Сайкал (6 лет) - с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга;
  • Мирлан кызы Азиза, с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга;
  • Баянур Куштарбеков (15 лет), с диагнозом ушиб мягких тканей конечностей и спины;
  • Аяна Иманканова (9 лет), с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга;
  • Тынай Иманканов (2 года), с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга;
  • Бактыгуль Кубатова (30 лет), с диагнозом ушиб грудной клетки. Женщина является матерью Иманкановых.

В городскую гинекологическую больницу госпитализирована одна пострадавшая - Адина Айтбекова в возрасте 26 лет с диагнозом беременность 16 недель, угрожающий выкидыш.

 

В Сокулукской территориальной больнице находится один пострадавший - Жакшылык Шералиев (7 лет), диагноз: ситуационная травма.

 

«Все медицинские учреждения приведены в режим повышенной готовности. Созданы две бригады для оказания психологической помощи родственникам погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы», - комментируют в правительстве.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43279/

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