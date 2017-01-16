Крушение «Боинга-747». Список пострадавших, доставленных в больницы Бишкека и Чуйской области

В медицинские учреждения города Бишкека госпитализировали 12 пострадавших. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В Национальном госпитале находится один пострадавший - Бакытбек Олжобаев (34 года) с диагнозом рваная рана околоушной области;

В Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии - Сагынбек Рахманов (29 лет) с диагнозом ожог пламенем 45 процентов тела;

В Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии Орозбек Абдрашитов (34 года), диагноз: закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ).

В городскую детскую клиническую больницу Скорой медицинской помощи госпитализированы семь человек:

Сайкал Жапарова (13 лет) с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области, закрытый перелом пяточной кости;

Нурлан кызы Сайкал (6 лет) - с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга;

Мирлан кызы Азиза, с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга;

Баянур Куштарбеков (15 лет), с диагнозом ушиб мягких тканей конечностей и спины;

Аяна Иманканова (9 лет), с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга;

Тынай Иманканов (2 года), с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга;

Бактыгуль Кубатова (30 лет), с диагнозом ушиб грудной клетки. Женщина является матерью Иманкановых.

В городскую гинекологическую больницу госпитализирована одна пострадавшая - Адина Айтбекова в возрасте 26 лет с диагнозом беременность 16 недель, угрожающий выкидыш.

В Сокулукской территориальной больнице находится один пострадавший - Жакшылык Шералиев (7 лет), диагноз: ситуационная травма.

«Все медицинские учреждения приведены в режим повышенной готовности. Созданы две бригады для оказания психологической помощи родственникам погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы», - комментируют в правительстве.