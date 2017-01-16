Минздрав Кыргызстана просит помощи в опознании погибших в катастрофе «Боинга-747»

Министерство здравоохранения Кыргызстана просит кыргызстанцев помочь в опознании тел погибших при крушении самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас».

«Работа осложняется тем, что нет точных данных и какого-то конкретного списка жителей пострадавшего от авиакатастрофы участка. Его называют дачным поселком «Авиатор». Вся ответственность по формированию списка погибших переложена на специалистов Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы», - комментируют в Минздраве.

В настоящее время в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы находятся тела 31 погибшего и 9 обнаруженных фрагментов тел.