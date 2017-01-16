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Минздрав Кыргызстана просит помощи в опознании погибших в катастрофе «Боинга-747»

16/01/17 14:58, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Министерство здравоохранения Кыргызстана просит кыргызстанцев помочь в опознании тел погибших при крушении самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас».

 

«Работа осложняется тем, что нет точных данных и какого-то конкретного списка жителей пострадавшего от авиакатастрофы участка. Его называют дачным поселком «Авиатор». Вся ответственность по формированию списка погибших переложена на специалистов Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы», - комментируют в Минздраве.

 

В настоящее время в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы находятся тела 31 погибшего и 9 обнаруженных фрагментов тел.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43281/

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