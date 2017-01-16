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В Бишкек для расследования крушения турецкого самолета прибудут специалисты МАК

16/01/17 15:41, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Бишкек завтра, 17 января, утренним рейсом для расследования причин крушения турецкого транспортного самолета прибудут четыре специалиста МАК. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшит Калилов.

 

По его словам, для выяснения истинных причин падения борта привлекут и экспертов гражданской авиации Кыргызстана. «Сейчас продолжаются поиски «черного ящика». Ущерб, который причинен аэропорту «Манас», еще не определен. Ведутся подсчеты», - сказал глава Минтранса.

 

Отметим, что турецкий борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Он задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации.

 

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит мероприятия по расследованию причин катастрофы.

 

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным Минздрава, 35 человек, включая экипаж «Боинга».

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43285/

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