Посольство Турции в Кыргызстане соболезнует в связи с крушением «Боинга-747»

В связи с крушением «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас» Посольство Турции в Кыргызстане выразило соболезнования. Об этом говорится в официальном сообщении дипломатического представительства.

«Мы с большим огорчением узнали, что самолет «Боинг 747-400», принадлежащий фирме «АСТ», которая занимается грузоперевозками между Китайской Народной Республикой и Турцией, потерпел крушение при посадке в аэропорту «Манас» и упал в населенном пункте около аэропорта и что в результате есть человеческие потери. Просим у Аллаха милосердия для погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении.