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Посольство Турции в Кыргызстане соболезнует в связи с крушением «Боинга-747»

16/01/17 15:42, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В связи с крушением «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас» Посольство Турции в Кыргызстане выразило соболезнования. Об этом говорится в официальном сообщении дипломатического представительства.

 

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«Мы с большим огорчением узнали, что самолет «Боинг 747-400», принадлежащий фирме «АСТ», которая занимается грузоперевозками между Китайской Народной Республикой и Турцией, потерпел крушение при посадке в аэропорту «Манас» и упал в населенном пункте около аэропорта и что в результате есть человеческие потери. Просим у Аллаха милосердия для погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43287/

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