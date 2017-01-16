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Крушение «Боинга-747». В сети поместили видео в память о погибших пилотах

16/01/17 15:56, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Пользователи социальной сети Twitter поместили видео в память о погибших сегодня во время крушения «Боинга-747» пилотах.

 

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«Падение в Бишкеке. Я люблю весь экипаж. Упокой душу», - написал один из пользователей соцсети.

 

Турецкие СМИ опубликовали имена погибших при крушении «Боинга-747» пилотов. По их информации, членами экипажа были граждане Турции: капитан воздушного судна Ибрагим Гюржан Диранжи, второй пилот Казым Ондул, а также Мелих Ослан и Ихсан Кожа.

 

Капитан разбившегося «Боинга-747» Ибрагим Гюржан Диранжи дважды успешно сажал аварийный самолет во время службы в Афганистане.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43289/

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