Крушение «Боинга-747». В сети поместили видео в память о погибших пилотах

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Пользователи социальной сети Twitter поместили видео в память о погибших сегодня во время крушения «Боинга-747» пилотах.
«Падение в Бишкеке. Я люблю весь экипаж. Упокой душу», - написал один из пользователей соцсети.
Турецкие СМИ опубликовали имена погибших при крушении «Боинга-747» пилотов. По их информации, членами экипажа были граждане Турции: капитан воздушного судна Ибрагим Гюржан Диранжи, второй пилот Казым Ондул, а также Мелих Ослан и Ихсан Кожа.
Капитан разбившегося «Боинга-747» Ибрагим Гюржан Диранжи дважды успешно сажал аварийный самолет во время службы в Афганистане.
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URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43289/