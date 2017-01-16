Крушение «Боинга–747». Ущерб, нанесенный аэропорту «Манас», пока не подсчитан

В ОАО «Манас» еще не подсчитали ущерб, нанесенный в результате крушения турецкого грузового самолета, о чем сообщили ИА «24.kg».

По их данным, сейчас работает межведомственная комиссия. Ее члены и определяют общую сумму. «Аэропорт начал работать в штатном режиме. Но все рейсы будут выполняться с некоторым опозданием из-за ЧП», - объяснили в «Манасе».

Отметим, что турецкий борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Он задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит расследование причин катастрофы.

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным Минздрава, 35 человек, включая экипаж «Боинга».