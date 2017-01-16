RSS
facebookfacebookgoogale+
Пиротехника: пока гром не грянул
Выборы в Бишкекский горкенеш. Пять интересных фактов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 18:11
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Крушение «Боинга–747». Ущерб, нанесенный аэропорту «Манас», пока не подсчитан

16/01/17 16:43, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В ОАО «Манас» еще не подсчитали ущерб, нанесенный в результате крушения турецкого грузового самолета, о чем сообщили ИА «24.kg».

 

По их данным, сейчас работает межведомственная комиссия. Ее члены и определяют общую сумму. «Аэропорт начал работать в штатном режиме. Но все рейсы будут выполняться с некоторым опозданием из-за ЧП», - объяснили в «Манасе».

 

Отметим, что турецкий борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Он задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации.

 

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит расследование причин катастрофы.

 

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным Минздрава, 35 человек, включая экипаж «Боинга».

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43295/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ