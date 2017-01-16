RSS
facebookfacebookgoogale+
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 18:12
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Крушение «Боинга-747». На месте падения самолета нашли 40 фрагментов тел

16/01/17 17:10, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

На месте крушения турецкого транспортного самолета «Боинг-747» у аэропорта «Манас» в Бишкеке нашли 40 фрагментов тел. Об этом сообщил Минздрав КР.

 

По его данным, фрагменты доставили в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Возле здания собрались несколько десятков человек. Оно оцеплено милицией. Сообщается, что в морг никого не пустят, а люди будут опознавать родственников и знакомых по фотографиям.

 

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит мероприятия по расследованию причин катастрофы. 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43298/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ