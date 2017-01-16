Крушение «Боинга-747». На месте падения самолета нашли 40 фрагментов тел

На месте крушения турецкого транспортного самолета «Боинг-747» у аэропорта «Манас» в Бишкеке нашли 40 фрагментов тел. Об этом сообщил Минздрав КР.

По его данным, фрагменты доставили в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Возле здания собрались несколько десятков человек. Оно оцеплено милицией. Сообщается, что в морг никого не пустят, а люди будут опознавать родственников и знакомых по фотографиям.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит мероприятия по расследованию причин катастрофы.