Крушение «Боинга-747». Не всех погибших можно опознать

Не всех погибших при крушении турецкого транспортного самолета «Боинга-747» можно опознать. Об этом журналистам сообщил замдиректора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнст Акунов.

По его словам, процедура опознания тел началась. Благодаря родственникам установили личности 20 погибших.

По официальным данным, в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы доставили тела 31 погибшего и 9 фрагментов тел.

«Для остальных придется проводить генетическую экспертизу. Их собирали буквально по частям», - рассказал Эрнст Акунов.

Однако на месте сотрудники центра сообщили представителям СМИ, что в морг доставили 35 тел и еще около 40 фрагментов тел. В здание сейчас никого не пускают, а опознание ведется по фотографиям.