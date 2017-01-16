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Крушение «Боинга-747». Не всех погибших можно опознать

16/01/17 17:17, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Не всех погибших при крушении турецкого транспортного самолета «Боинга-747» можно опознать. Об этом журналистам сообщил замдиректора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнст Акунов.

 

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По его словам, процедура опознания тел началась. Благодаря родственникам установили личности 20 погибших.

 

По официальным данным, в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы доставили тела 31 погибшего и 9 фрагментов тел.

 

  • «Для остальных придется проводить генетическую экспертизу. Их собирали буквально по частям», - рассказал Эрнст Акунов.

Однако на месте сотрудники центра сообщили представителям СМИ, что в морг доставили 35 тел и еще около 40 фрагментов тел. В здание сейчас никого не пускают, а опознание ведется по фотографиям.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43300/

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