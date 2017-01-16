Крушение «Боинга-747». Не всех погибших можно опознать

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Не всех погибших при крушении турецкого транспортного самолета «Боинга-747» можно опознать. Об этом журналистам сообщил замдиректора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнст Акунов.
По его словам, процедура опознания тел началась. Благодаря родственникам установили личности 20 погибших.
По официальным данным, в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы доставили тела 31 погибшего и 9 фрагментов тел.
Однако на месте сотрудники центра сообщили представителям СМИ, что в морг доставили 35 тел и еще около 40 фрагментов тел. В здание сейчас никого не пускают, а опознание ведется по фотографиям.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43300/