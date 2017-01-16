Крушение «Боинга-747». Европейский союз выражает поддержку властям и народу Кыргызстана

Европейский союз выражает поддержку властям и народу Кыргызстана в связи с крушением грузового «Боинга-747». Заявление в связи с трагедией распространил местный офис организации.

«С глубоким сожалением мы узнали о трагическом крушении самолета, произошедшим сегодня в поселке Дачи-СУ и приведшем к многочисленным жертвам, в том числе среди детей. Хотели бы выразить искренние соболезнования правительству Кыргызстана, семьям и близким жертв и пожелать скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим», - говорится в сообщении.