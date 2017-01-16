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Крушение «Боинга-747». Европейский союз выражает поддержку властям и народу Кыргызстана

16/01/17 17:39, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Европейский союз выражает поддержку властям и народу Кыргызстана в связи с крушением грузового «Боинга-747». Заявление в связи с трагедией распространил местный офис организации.

 

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«С глубоким сожалением мы узнали о трагическом крушении самолета, произошедшим сегодня в поселке Дачи-СУ и приведшем к многочисленным жертвам, в том числе среди детей. Хотели бы выразить искренние соболезнования правительству Кыргызстана, семьям и близким жертв и пожелать скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим», - говорится в сообщении.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43306/

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