Крушение «Боинга-747». В посольстве Кыргызстана в России открыта Книга соболезнований

В Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации в связи с гибелью граждан в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас» откроют Книгу соболезнований.

Она доступна 17 и 18 января с 10.00 до 13.00 и c 14.30 до 18.00 по адресу: ул.Большая Ордынка, 64.