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Крушение «Боинга-747». В посольстве Кыргызстана в России открыта Книга соболезнований

16/01/17 17:48, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации в связи с гибелью граждан в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас» откроют Книгу соболезнований.

 

Она доступна 17 и 18 января с 10.00 до 13.00 и c 14.30 до 18.00 по адресу: ул.Большая Ордынка, 64.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43308/

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