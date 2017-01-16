Крушение «Боинга-747». В посольстве Кыргызстана в России открыта Книга соболезнований

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В Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации в связи с гибелью граждан в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас» откроют Книгу соболезнований.
Она доступна 17 и 18 января с 10.00 до 13.00 и c 14.30 до 18.00 по адресу: ул.Большая Ордынка, 64.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43308/