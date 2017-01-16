Крушение «Боинга-747». На месте катастрофы организуют охрану

На месте крушения грузового «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас» организуют охрану. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

На месте авиакатастрофы в Чуйской области работает оперативный штаб по аварийно-спасательным и другим неотложным работам. Его возглавляет заместитель министра чрезвычайных ситуаций полковник Калыс Акматов.

Оперативный штаб занимается решением неотложных вопросов. В его обязанности входят проведение поисково-спасательных работ, организация горячего питания для жителей поселка «Дачи-СУ» и лиц, участвующих в поисково-спасательной операции, оказание медицинской и психологической помощи родным погибших, опознание тел погибших.

Сотрудники штаба занимаются сбором фрагментов самолета и охраной места авиакатастрофы.