Крушение «Боинга-747». На месте катастрофы организуют охрану

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На месте крушения грузового «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас» организуют охрану. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.
Оперативный штаб занимается решением неотложных вопросов. В его обязанности входят проведение поисково-спасательных работ, организация горячего питания для жителей поселка «Дачи-СУ» и лиц, участвующих в поисково-спасательной операции, оказание медицинской и психологической помощи родным погибших, опознание тел погибших.
Сотрудники штаба занимаются сбором фрагментов самолета и охраной места авиакатастрофы.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43309/