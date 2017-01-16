Крушение «Боинга-747». Завалы на месте катастрофы окончательно расчистят завтра

Завалы, образовавшиеся в результате крушения турецкого грузового самолета «Боинг-747», расчистят не позднее завтрашнего дня. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшит Калилов.

По его словам, из двух бортовых самописцев найден один, который установлен в кабине пилотов. Второй «черный ящик» предположительно находится под обломками домов и воздушного судна.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит расследование причин катастрофы.

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным Минздрава, 35 человек, включая экипаж «Боинга». Также найдено 40 фрагментов тел.