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Крушение «Боинга-747». Завалы на месте катастрофы окончательно расчистят завтра

16/01/17 18:03, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Завалы, образовавшиеся в результате крушения турецкого грузового самолета «Боинг-747», расчистят не позднее завтрашнего дня. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшит Калилов.

 

По его словам, из двух бортовых самописцев найден один, который установлен в кабине пилотов. Второй «черный ящик» предположительно находится под обломками домов и воздушного судна.

 

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит расследование причин катастрофы.

 

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным Минздрава, 35 человек, включая экипаж «Боинга». Также найдено 40 фрагментов тел.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43310/

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