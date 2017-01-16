Крушение «Боинга-747». Завалы на месте катастрофы окончательно расчистят завтра

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Завалы, образовавшиеся в результате крушения турецкого грузового самолета «Боинг-747», расчистят не позднее завтрашнего дня. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшит Калилов.
По его словам, из двух бортовых самописцев найден один, который установлен в кабине пилотов. Второй «черный ящик» предположительно находится под обломками домов и воздушного судна.
Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и ГКНБ. Она проводит расследование причин катастрофы.
В результате падения самолета погибли, по предварительным данным Минздрава, 35 человек, включая экипаж «Боинга». Также найдено 40 фрагментов тел.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43310/