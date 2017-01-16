Крушение «Боинга-747». Похороны погибших оплатит государство

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Похороны погибших при крушении грузового «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке оплатит государство. Об этом журналистам сообщила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова.
Она рассказала, что правительство оплатит лечение пострадавших. На сегодня в больницах находятся 12 человек. В том числе семеро детей.
«Все медицинские учреждения приведены в режим повышенной готовности. Созданы две бригады для оказания психологической помощи родственникам погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы», - комментируют в правительстве.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43313/