Крушение «Боинга-747». Похороны погибших оплатит государство

Похороны погибших при крушении грузового «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке оплатит государство. Об этом журналистам сообщила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова.

Она рассказала, что правительство оплатит лечение пострадавших. На сегодня в больницах находятся 12 человек. В том числе семеро детей.

«Все медицинские учреждения приведены в режим повышенной готовности. Созданы две бригады для оказания психологической помощи родственникам погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы», - комментируют в правительстве.