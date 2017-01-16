Названы первые имена погибших в результате крушения «Боинга-747» в Кыргызстане

Названы первые имена погибших в результате крушения «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас» столицы Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что на 18.00 в морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознали 15 тел, в том числе пятерых детей.

Список погибших:

1. Карыпбаева Гульзат Нурлановна, 2012 г .р.

2. Карыпбаева Жылдыз Нурлановна, 2014 г .р.

3. Шералиева Сабина Уларбековна, 2011 г .р.

4. Шералы уулу Уларбек, 1990 г .р.

5. Жуманалы кызы Акмарал, 1990 г .р.

6. Чокоева Кундуз Талайбековна (беременная), 1985 г .р.

7. Осмонов Санжарбек Абдуманапович, 1982 г .р.

8. Шералиева Айдай, 2 года

9. Шаршенбеков Руслан Нурланович, 2011 г .р.

10. Исакова Гульжан Муратбековна, 1980 г .р.

11. Солтокенова Мариям Анарбековна, 2009 г .р.

12. Кожаналиева Наргиза Эсенгуловна (беременная), 1988 г .р.

13. Солтокенов Айбек Анарбекович, 1988 г .р.

14. Солтокенова Фарида Алмазбековна, 1969 г .р.

15. Кубанычбеков Аман Кубанычбекович, 1997 г .р.

Ранее сообщалось, что в морги доставили 35 погибших и около 40 фрагментов тел.