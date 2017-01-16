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В здании Октябрьского райсуда Бишкека бомбу не обнаружили

16/01/17 18:26, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В здании Октябрьского районного суда столицы Кыргызстана бомбу не обнаружили, информация оказалась ложной. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

 

Напомним, сегодня примерно в 16.53 на пульт 102 позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43315/

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