В здании Октябрьского райсуда Бишкека бомбу не обнаружили

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В здании Октябрьского районного суда столицы Кыргызстана бомбу не обнаружили, информация оказалась ложной. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.
Напомним, сегодня примерно в 16.53 на пульт 102 позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43315/