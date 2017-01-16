В здании Октябрьского райсуда Бишкека бомбу не обнаружили

В здании Октябрьского районного суда столицы Кыргызстана бомбу не обнаружили, информация оказалась ложной. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Напомним, сегодня примерно в 16.53 на пульт 102 позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.