Спасатели продолжают работать на месте крушения «Боинга-747»

В районе аэропорта «Манас», где сегодня потерпел крушение турецкий транспортный самолет «Боинг-747», продолжаются спасательные работы.

По предварительным данным, в результате падения воздушного судна погибли 35 человек, включая четырех пилотов. Пока опознали тела 15 человек.

Как сообщили в правительстве, на месте крушения организовали круглосуточную охрану, а также развернули пункты психологической помощи и горячего питания. Завалы обещают полностью разобрать завтра.