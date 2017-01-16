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<strong>Спасатели продолжают работать на месте крушения «Боинга-747»</strong>
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Спасатели продолжают работать на месте крушения «Боинга-747»

16/01/17 19:01, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В районе аэропорта «Манас», где сегодня потерпел крушение турецкий транспортный самолет «Боинг-747», продолжаются спасательные работы.

 

По предварительным данным, в результате падения воздушного судна погибли 35 человек, включая четырех пилотов. Пока опознали тела 15 человек.

 

Как сообщили в правительстве, на месте крушения организовали круглосуточную охрану, а также развернули пункты психологической помощи и горячего питания. Завалы обещают полностью разобрать завтра.

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43316/

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