RSS
facebookfacebookgoogale+
Пиротехника: пока гром не грянул
Змеи, крысы и быки кыргызской политики
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 18:13
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Пограничники первыми прибыли на помощь в дачный поселок, на который упал «Боинг-747»

16/01/17 19:41, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Военнослужащие Государственной пограничной службы были одними из первых, кто прибыл на помощь пострадавшим в дачный поселок у аэропорта «Манас», на который рухнул «Боинг-747». Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

 

Как только произошло крушение и началось возгорание самолета, буквально через 10 минут пограничники контрольно-пропускного пункта «Манас-аэропорт» прибыли на место трагедии вместе с сотрудниками службы авиационной безопасности ОАО «Международный аэропорт «Манас». 

 

До прибытия сотрудников МЧС и других служб пограничники помогали местным жителям в тушении пожара, поиске погибших и пострадавших, расчистке территории от обломков самолета.

 

В операции принимали участие также военнослужащие ГПС КР, находившиеся на отдыхе после дежурства.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43322/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ