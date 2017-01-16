Пограничники первыми прибыли на помощь в дачный поселок, на который упал «Боинг-747»

Военнослужащие Государственной пограничной службы были одними из первых, кто прибыл на помощь пострадавшим в дачный поселок у аэропорта «Манас», на который рухнул «Боинг-747». Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

Как только произошло крушение и началось возгорание самолета, буквально через 10 минут пограничники контрольно-пропускного пункта «Манас-аэропорт» прибыли на место трагедии вместе с сотрудниками службы авиационной безопасности ОАО «Международный аэропорт «Манас».

До прибытия сотрудников МЧС и других служб пограничники помогали местным жителям в тушении пожара, поиске погибших и пострадавших, расчистке территории от обломков самолета.

В операции принимали участие также военнослужащие ГПС КР, находившиеся на отдыхе после дежурства.