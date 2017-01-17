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В 2016 году ущерб от чрезвычайных ситуаций в Джалал-Абадской области составил 234 миллиона сомов

17/01/17 19:11, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В 2016 году ущерб от чрезвычайных ситуаций в Джалал-Абадской области составил 233,9 миллиона сомов. Об этом заявили сегодня на итоговом совещании Джалал-Абадского областного управления МЧС КР. 

 

По информации начальника областного управления Абдишарипа Бекилова, в прошлом году на территории региона произошло 86 чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибли 35 человек.

 

Как сообщается, сошло 11 оползней - в результате погиб один человек; 35 селей - также погиб один человек.

 

Количество семей, пострадавших от ЧС в Джалал-Абадской области

 

 

В целом по области 1 тысячи 815 семей продолжают жить в опасных местах, среди которых села Жалгыз-Жангак, Алчалуу и Алмалуу-Булак Сузакского района.

 

Для профилактики чрезвычайных ситуаций МЧС выделило 32 миллиона сомов на сооружение 5 объектов для защиты от ЧП 1 тысячи 858 домов, 1 тысячи 315 гектаров сельскохозяйственных земель и 22 социальных объектов.

 

Кроме того, за счет выделенных средств МЧС проведены укрепительные работы от селей в 8 объектах на сумму 40 миллионов сомов.

  

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43405/

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