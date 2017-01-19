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Крушение «Боинга-747». Двести спасателей продолжают работу на месте крушения

19/01/17 10:24, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

На месте крушения «Боинга-747» вблизи аэропорта «Манас» продолжают разбор и расчистку завалов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, более двухсот спасателей после ночного перерыва возобновили работу.

 

Они обеспечены горячим питанием, на месте трагедии продолжают работать пункты обогрева и отдыха, говорится в сообщении.

 

Работает горячая линия «112». 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43490/

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