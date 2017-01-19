Крушение «Боинга-747». Двести спасателей продолжают работу на месте крушения

На месте крушения «Боинга-747» вблизи аэропорта «Манас» продолжают разбор и расчистку завалов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, более двухсот спасателей после ночного перерыва возобновили работу.

Они обеспечены горячим питанием, на месте трагедии продолжают работать пункты обогрева и отдыха, говорится в сообщении.

Работает горячая линия «112».