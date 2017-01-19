Не менее 18 школьников погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш школьный автобус столкнулся с грузовиком. Погибли по меньшей мере 18 детей, еще 40 получили ранения. Об этом сообщило издание Times Of India.

Как отмечается, инцидент произошел в округе Этах. Автобус вез детей в школу, когда столкнулся с груженным картофелем грузовиком.