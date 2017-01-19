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Не менее 18 школьников погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Индии

19/01/17 12:24, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В индийском штате Уттар-Прадеш школьный автобус столкнулся с грузовиком. Погибли по меньшей мере 18 детей, еще 40 получили ранения. Об этом сообщило издание Times Of India.

 

Как отмечается, инцидент произошел в округе Этах. Автобус вез детей в школу, когда столкнулся с груженным картофелем грузовиком.

 

 

 

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43509/

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