Черные ящики «Боинга-747». Что следует о них знать

Оба черных ящика разбившегося в Кыргызстане турецкого транспортного самолета «Боинг-747» обнаружили и отправили в Москву. Дальше с ними будут работать представители Международного авиационного комитета.

Так что же такое черный ящик самолета? Как с ним работают эксперты для получения информации? ИА «24.kg» собрало доступные данные.

Как выглядит

Бортовой самописец - таково название устройства - обычно красного или оранжевого цвета, шарообразной или цилиндрической формы, корпус из титана или высокопрочной стали. Округлая форма лучше противостоит внешним воздействиям, неизбежным при падении самолета, а яркий цвет облегчает поиск.

Что в ящике

Самописец. Он представляет собой массив микросхем флеш-памяти и контроллер и принципиально мало чем отличается от SSD-накопителя в ноутбуке. Правда, флеш-память используется относительно недавно, и сейчас множество самолетов оборудовано более старыми моделями, в которых используется магнитная запись - на ленту (как в магнитофонах) либо на проволоку (как в самых первых магнитофонах).

По международному стандарту самописцы должны оставаться сохранными при падении с любой высоты, пожаре (в течение 30 минут) и нахождении на глубине 6 километров (в течение месяца). Самописцы оснащаются ультразвуковыми маяками, включающимися при контакте с водой.

На корпусе обязательна надпись Flight Recorder. Do not open на английском языке. Часто делают надписи на французском и других языках.

Где располагаются ящики

В самолете они располагаются, как правило, в хвостовой части фюзеляжа, которая статистически реже и меньше всего повреждается при авариях. Самописцев несколько - так заведено в авиации, что все системы резервируются. Вероятность, что ни один из ящиков не обнаружат или на них будут испорчены данные, минимальна.

Самописцы различаются и по записываемым в них данным. Аварийные самописцы, которые и ищут после катастроф, бывают параметрическими (FDR) и речевыми (CVR).

Речевой самописец сохраняет помимо переговоров экипажа и диспетчеров окружающие звуки, а параметрические записывают информацию с различных датчиков - начиная от координат, курса, скоростей и заканчивая оборотами каждого из двигателей. Каждый из параметров записывается несколько раз за секунду. Запись ведется циклично, как в автомобильных видеорегистраторах: новые данные затирают наиболее старые. Длительность цикла – 17-25 часов, то есть ее гарантированно хватит на любой полет.

Как расшифровать черный ящик

Необходимость расшифровки данных с черных ящиков - это миф.

Дело в том, что данные не шифруются, и слово «расшифровка» здесь используется в том же значении, что у журналистов расшифровка записи интервью. Журналист слушает диктофон и пишет текст, а комиссия экспертов считывает данные с носителя, обрабатывает их и записывает в удобном для анализа и восприятия виде. То есть как такового шифрования нет. Данные можно прочитать в любом аэропорту, их защиты от чужих глаз не предусмотрено.

При повреждениях (а они не так редки - примерно треть всех катастроф) данные можно восстановить: фрагменты ленты склеиваются, а также обрабатываются специальным составом, а уцелевшим микросхемам подпаивают контакты, чтобы подключить их к считывателю - процесс сложный, он проходит в специальных лабораториях и может затянуться.

Почему «черный ящик»

Версий несколько. Например, название могло пойти со времен Второй мировой войны, когда на военные самолеты начали устанавливать первые электронные модули, которые выглядели как ящики черного цвета. Или, например, первые самописцы еще до войны использовали для записи фотопленку, поэтому не должны были пропускать свет.

Самописцы на гражданские самолеты устанавливают с начала 1960-х.

Фото из Интернета