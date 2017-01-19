В Иссык-Куле ищут тела утонувших рыбаков

Спасатели МЧС продолжают поиск тел двух рыбаков, утонувших 16 января в озере Иссык-Куль. Об этом сообщили в МЧС республики.

По его данным, в минувшие два дня поисковые работы с привлечением более 70 человек, в том числе милиционеров, местных властей и родственников, не дали результатов. Поиски продолжаются.

В администрации Джети-Огузского района сообщали, что надувная лодка перевернулась 16 января вечером близ села Жешиш, где рыбаки незаконно ловили рыбу. Сдувшуюся лодку вынесло на берег.