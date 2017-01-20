Боевики ИГИЛ разрушили часть античного амфитеатра в сирийской Пальмире

Боевики террористической группировки «Исламское государство» разрушили часть античного амфитеатра в Пальмире, а также всемирно известный античный тетрапилон. Об этом сообщило РИА «Новости».

Насколько сильно разрушены памятники, пока неизвестно.

Античный тетрапилон в Пальмире состоял из четырех массивных каменных оснований, на которых установлены 16 высоких колонн с платформами наверху. Он считался одной из визитных карточек архитектурного ансамбля Пальмиры.

Также местная пресса рассказала, что террористы казнили 12 человек из числа пленных учителей и военнослужащих.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что боевики смогли вернуть контроль над городом, действуя под руководством США.

«ИГ было создано под руководством США… затем Турция начала спонсировать ИГ, — считает Асад. - Мы не можем ожидать искренней борьбы с ИГ от Турции и США. Последним самым ярким примером является атака на Пальмиру, совершенная несколько недель назад».

Он напомнил, что экстремисты штурмуют Дейр эз-Зор на востоке Сирии, где антитеррористическую операцию проводит коалиция во главе с США. Он подчеркнул, что западные страны не добились никаких успехов, они бессильны, потому что несерьезно относятся к проблеме борьбы с терроризмом.