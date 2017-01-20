RSS
facebookfacebookgoogale+
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
Пиротехника: пока гром не грянул
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 21 января 2017 года. Суббота. Бишкекское время 08:22
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Боевики ИГИЛ разрушили часть античного амфитеатра в сирийской Пальмире

20/01/17 19:16, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Боевики террористической группировки «Исламское государство» разрушили часть античного амфитеатра в Пальмире, а также всемирно известный античный тетрапилон. Об этом сообщило РИА «Новости».

 

Насколько сильно разрушены памятники, пока неизвестно.

 

Античный тетрапилон в Пальмире состоял из четырех массивных каменных оснований, на которых установлены 16 высоких колонн с платформами наверху. Он считался одной из визитных карточек архитектурного ансамбля Пальмиры.

 

 

Также местная пресса рассказала, что террористы казнили 12 человек из числа пленных учителей и военнослужащих.

 

Президент Сирии Башар Асад заявил, что боевики смогли вернуть контроль над городом, действуя под руководством США.

 

«ИГ было создано под руководством США… затем Турция начала спонсировать ИГ, — считает Асад. - Мы не можем ожидать искренней борьбы с ИГ от Турции и США. Последним самым ярким примером является атака на Пальмиру, совершенная несколько недель назад».

 

Он напомнил, что экстремисты штурмуют Дейр эз-Зор на востоке Сирии, где антитеррористическую операцию проводит коалиция во главе с США. Он подчеркнул, что западные страны не добились никаких успехов, они бессильны, потому что несерьезно относятся к проблеме борьбы с терроризмом.

 

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43625/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ