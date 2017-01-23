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На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина

23/01/17 11:35, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Сегодня утром на автодороге Бишкек - Ош сошла снежная лавина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, лавина сошла в ущелье Чычкан в 5.28 на 247-м километре автодороги.

 

Объем снежной массы составил 7,2 тысячи кубических метров и, по предварительным данным, задел заднюю часть большегрузного автомобиля. Жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении.

 

В настоящее время на месте работает техника ДЭП №23.   

 

Также, по предварительным данным, сегодня в 9.30 на участке между 90-м и 91-м километрами автодороги Ала-Бука – Джаны-Базар – Киров (Чаткальский район Джалал-Абадской области) сошла снежная лавина объемом 1,5 тысячи кубических метров и перекрыла дорогу.

 

На месте работает техника, говорится в сообщении. 

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43667/

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