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Сбивший в Токмаке восьмилетнюю девочку водитель задержан

23/01/17 19:15, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Задержан водитель, сбивший восьмилетнюю девочку в городе Токмаке. Об этом сообщила пресс-служба УПМ по ГУВД Чуйской области.

 

По ее данным, 20 января примерно в 14.20 неизвестный сбил школьницу, 2009 года рождения. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшую доставили в больницу.

 

Задержан 26-летний М.А., его автомашина поставлена на штрафстоянку.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43715/

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