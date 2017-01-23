Сбивший в Токмаке восьмилетнюю девочку водитель задержан

Задержан водитель, сбивший восьмилетнюю девочку в городе Токмаке. Об этом сообщила пресс-служба УПМ по ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 20 января примерно в 14.20 неизвестный сбил школьницу, 2009 года рождения. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшую доставили в больницу.

Задержан 26-летний М.А., его автомашина поставлена на штрафстоянку.