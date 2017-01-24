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Крушение «Боинга-747». Получена вся информация до столкновения самолета с землей

24/01/17 09:07, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Специалисты МАК получили всю зарегистрированную черными ящиками информацию вплоть до столкновения турецкого транспортного самолета «Боинг-747» с землей. Об этом сообщила пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета.

 

Как отмечается, эксперты лаборатории МАК совместно со специалистами Кыргызстана, Турции и США завершили работы по копированию информации бортового речевого самописца (CVR). «Качество записи хорошее. Специалисты приступили к анализу данных параметрического самописца и транскрипции – «выписке» внутрикабинных переговоров экипажа», - говорится в сообщении.

 

Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

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Как отмечается, комиссия по расследованию авиационного происшествия в районе аэропорта «Манас» продолжает работу на месте катастрофы. Обследовано место столкновения воздушного судна с землей, составлена схема авиационного происшествия, заканчивается сбор фрагментов самолета.

 

Специалисты МАК, представители Кыргызстана, Национального комитета по безопасности на транспорте (NTSB) США и Комитета по расследованию происшествий (КАIK) Турции анализируют данные радиолокационного обзора, переговоры по линии экипаж - диспетчер, метеорологическую информацию, отметили в пресс-службе.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43719/

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