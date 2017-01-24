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Последние слова экипажа разбившегося «Боинга-747» озвучил эксперт МАК

24/01/17 17:11, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Экипаж «Боинга-747», разбившегося 16 января в районе международного аэропорта «Манас», получил погоду Бишкека и ответил, что он ее принял. Другой информации не было», - сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Межгосударственного авиакомитета (МАК) Леонид Каширский.

 

По его словам, долететь из Гонконга до Стамбула лайнер не мог. «Он летел в Бишкек для дозаправки. Все зависит от груза: чем больше груза, тем меньше в самолете топлива», - сказал он. 

 

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«Пролив топлива был. Весь остаток, который был в самолете, конечно, остался в земле. Очень большая часть осталась в крыле. Мы его слили, исследовали. А все остальное осталось на месте. Там проведут санобработку», - добавил Леонид Каширский.

 

Он отметил, что разбившийся лайнер вез контейнеры с грузом. Взрывчатых веществ на борту не было.

 

16 января в районе аэропорта «Манас» разбился грузовой «Боинг-747». Он следовал по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул и упал на дачный поселок. Погибло 39 человек, в том числе экипаж. Разрушены дома.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43788/

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