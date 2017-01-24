Вертолет со спасателями разбился в Италии

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Вертолет спасательной службы, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в провинции ЛʼАкуила в центре Италии. Об этом сообщила Meduza.
«Вертолет разбился во время заключительной фазы операции по эвакуации горнолыжника, получившего травму на склоне. Перед крушением экипаж вертолета передал сигнал бедствия», - говорится в сообщении.
Как отмечает ANSA, вертолет не был задействован ни в операции на месте землетрясения, произошедшего в центральной Италии в середине января, ни в поиске выживших и погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в этом же регионе.
Ранее в Италии произошло землетрясение, затронувшее регионы Лацио, Абруццо и Марке. Эпицентр находился в
В результате землетрясения в провинции Абруццо сошла снежная лавина, которая накрыла небольшой горный отель Rigopiano di Farindola. По данным из различных источников, в гостинице находилось около 30 человек, многие из них - иностранцы.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43797/