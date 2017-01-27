Из-за оползня 26 человек переселены к родственникам в Джалал-Абадской области

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В Джалал-Абадской области из-за оползня 26 человек переселены к родственникам. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.
По ее данным, две семьи в селе Сары-Булак, дома которых разрушил оползень, и жители еще двух домов вблизи оползня переселены к родственникам.
Напомним, 26 января примерно в 16.20 в селе Сары-Булак Сузакского района сошел оползень, под которым остались два дома и скот. Пострадавших нет. Жильцы едва успели покинуть дома.
По данным пресс-службы полномочного представителя правительства в регионе, примерная масса сошедшего оползня составила 65 тысяч кубических метров.
Как рассказал ИА «24.kg» глава местного айыл окмоту Автандил Кушубаков, на территории аймака есть земли, куда можно переселить пострадавших. «Будем обращаться в вышестоящие органы, чтобы выделили земли под строительство домов», - сказал он.
В Кыз-Кельском айыльном аймаке, куда входит село Сары–Булак, проживает 15 тысяч 150 человек. Всего же в области насчитывается 1 тысяча 700 мест, где возможен сход оползня.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43969/