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Из-за угрозы оползня 13 семей переселяют в безопасные места в Джалал-Абадской области

30/01/17 09:47, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В селе Сары-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области из-за угрозы оползня 13 семей переселяют в безопасные места. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в регионе.

 

По ее данным, семь из них разместили в здании конторы лесного хозяйства «Орток», остальных приютили родственники.

 

Как рассказал ИА «24.kg» глава пресс-службы полномочного представителя правительства Жолдошбай Осмонов, 13 семьям для переселения в безопасные места еще в 1994 году выделили ссуды и земельные участки.

 

«Однако тогда они не переехали. Говорят, что некоторые даже продали выделенные им участки», - сказал глава пресс-службы.

 

Пострадавшим от оползня четырем семьям Кыз-Кельский айыл окмоту доставил продукты питания на 26 тысяч сомов, МЧС предоставило им теплую одежду и постельные принадлежности.

 

Как отмечает пресс-служба, в других айыльных аймаках, где есть подобная угроза, переселение идет пассивно.

 

Так, в Кызыл-Туйском айыльном аймаке Сузакского района из 320 семей, проживающих в опасных местах, только 118 выехали в безопасные места. В селе Алмалуу-Булак этого же района из 139 семей переселились только 59.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44058/

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