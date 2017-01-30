Среди жертв стрельбы в мечети Квебека (Канада) кыргызстанцев нет

По предварительным данным, граждан Кыргызстана среди погибших и пострадавших при нападении на мечеть в Канаде нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

В воскресенье, 29 января, около 20.00 по местному времени (7.00 понедельника по времени Бишкека) трое вооруженных неизвестных во время вечерней молитвы ворвались в мечеть. В тот момент в здании находилось около 40 человек. По предварительным данным, погибли пятеро.

По данным канала CBC, на месте происшествия сейчас много полицейских. Правоохранители задержали двух подозреваемых.