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Легкомоторный самолет разбился во время авиашоу в Австралии

30/01/17 19:22, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Легкомоторный самолет разбился во время авиашоу SKYWORKS, посвященного Дню Австралии. Погибли два местных жителя.

 

Как отмечается, крушение потерпели 30-летняя Энда Какравати и ее супруг, 52-летний Питер Линч. Они упали в реку Суон в городе Перте на глазах у 60 тысяч зрителей.

 

 

 

За несколько минут до катастрофы Энда записала видео. В этот момент она находилась внутри кабины, рядом с мужем, который был за штурвалом самолета.

 

Девушка успела поделиться роликом с подписчиками своей страницы в Instagram. «Пожелайте нам удачи!» – это ее последние слова.

 

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44120/

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