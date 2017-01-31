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Вагоны грузового состава «Кыргыз темир жолу» сошли с рельсов

31/01/17 12:25, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Вагоны грузового состава, принадлежащего «Кыргыз темир жолу», сошли с рельсов.Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы.

 

По их словам, около десяти вагонов лежат перевернутыми на участке кыргызской железной дороги.

 

«Поезд следовал из Казахстана в сторону Бишкека. И у станции «Мерке» потерпел крушение. Это территория Казахстана, но железнодорожные пути принадлежат Кыргызстану и находятся на балансе «Кыргыз темир жолу». По соглашению после развала Союза участок до станции «Луговая» принадлежит кыргызской стороне», - сообщили очевидцы.

 

Представитель компании подтвердил ИА «24.kg» информацию о крушении шести вагонов  с углем и добавил, что на место ЧП выехали для выяснения обстоятельств две комиссии - «Кыргыз темир жолу» и республики Казахстан, так как еще точно не установлено на чьих путях произошло крушение.

 

По данным МЧС, жертв и пострадавших нет, поэтому ведомство для ликвидации последствий не привлекают.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44141/

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