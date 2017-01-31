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В Бишкеке ищут пропавшую девочку

31/01/17 15:48, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Бишкеке ищут пропавшую 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

 

По ее данным, Элина Эстековна Боскунбаева, 2004 года рождения, проживающая на улице Вторая линия, вышла из дому 30 января, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

 

Приметы:

 

Рост 145-150 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, овальное лицо, волосы длинные черного цвета, лицо светлое, нос прямой.

 

Была одета в белую блузку, розовый шарф, в куртку молочного цвета, синюю юбку и черного цвета сапоги.

 

В случае получения какой-либо информации о ней милиция просит задержать ее и сообщить по телефонам:

(0703) 40 16 00, (0553) 10 24 65 (группа розыска УВД Ленинского района), (0312) 35 29 47, 35 26 05 или на «102».

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44160/

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