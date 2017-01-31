На Иссык-Куле пропали рыбаки

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В Иссык-Кульской области пропали рыбаки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.
По ее данным, 30 января двое жителей села Курменты Тюпского района пошли рыбачить на озеро между селами Кутургу и Фрунзе и пропали без вести.
Как сообщается, 31 января в 14.20 на их поиски вышли четыре спасателя МЧС и 12 сотрудников РОВД.
Напомним, 16 января 2017 года в Джети-Огузском районе в озере Иссык-Куль утонули два местных жителя.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44164/