На Иссык-Куле пропали рыбаки

В Иссык-Кульской области пропали рыбаки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, 30 января двое жителей села Курменты Тюпского района пошли рыбачить на озеро между селами Кутургу и Фрунзе и пропали без вести.

Как сообщается, 31 января в 14.20 на их поиски вышли четыре спасателя МЧС и 12 сотрудников РОВД.

Напомним, 16 января 2017 года в Джети-Огузском районе в озере Иссык-Куль утонули два местных жителя.