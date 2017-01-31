RSS
facebookfacebookgoogale+
Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения
Главные события кыргызского спорта-2016. Часть II
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 31 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 16:52
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

На Иссык-Куле пропали рыбаки

31/01/17 15:58, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Иссык-Кульской области пропали рыбаки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана. 

 

По ее данным, 30 января двое жителей села Курменты Тюпского района пошли рыбачить на озеро между селами Кутургу и Фрунзе и пропали без вести.

 

Как сообщается, 31 января в 14.20 на их поиски вышли четыре спасателя МЧС и 12 сотрудников РОВД.

 

Напомним, 16 января 2017 года в Джети-Огузском районе в озере Иссык-Куль утонули два местных жителя.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44164/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ