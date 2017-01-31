RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Год открытий
Игры депутатов: от альчиков до кок-бору
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 31 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 17:01
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Шокирующее ДТП с участием «скорой помощи» попало на видео в России

31/01/17 16:57, Бишкек – ИА «24.kg»

В сети появилось видео автомобильной аварии в Ярославской области России с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщило РИА «Новости».

 

Как стало известно, во время ДТП медика выкинуло из машины скорой помощи. Инцидент зафиксировал видеорегистратор.

 

На записи запечатлен момент, когда иномарка врезается в машину скорой помощи на перекрестке. От удара задняя дверь «Газели» открылась, из нее вылетели один из медиков и все медицинское оборудование.

 

 

 

Несколько человек из медицинской бригады получили травмы. По данным местных СМИ, во время аварии врачи спешили на вызов. Водитель иномарки, по словам очевидцев, получил перелом ноги.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44174/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ