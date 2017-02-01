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ДТП в Кыргызстане: столкнулись поезд и грузовик

1/02/17 13:09, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Вчера в 15.50 на неохраняемом переезде между станциями «Шопоков» и «Сокулук» столкнулись поезд и грузовой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

 

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По ее данным, водитель автомашины проехал железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. В результате он получил травмы, повреждены тепловоз и машина, снесена опора светофора.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44212/

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