ДТП в Кыргызстане: столкнулись поезд и грузовик

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Вчера в 15.50 на неохраняемом переезде между станциями «Шопоков» и «Сокулук» столкнулись поезд и грузовой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
По ее данным, водитель автомашины проехал железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. В результате он получил травмы, повреждены тепловоз и машина, снесена опора светофора.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44212/