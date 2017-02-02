ДТП в Москве. В отношении кыргызстанца возбуждено уголовное дело

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В отношении кыргызстанца, совершившего ДТП в Москве, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
Напомним, 1 февраля на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино столкнулись две машины. Погибли восемь человек, четверо пострадали, в том числе кыргызстанец.
По предварительным данным, водитель автомашины «Тойота Ипсум» совершил столкновение со следующей во встречном направлении автомашиной «УАЗ».
В отношении кыргызстанца - водителя «Тойоты» возбуждено уголовное дело. Причины ДТП выясняются.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44282/