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В Кыргызстане два человека погибли в пожарах

3/02/17 09:47, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Два человека погибли в пожарах в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

 

По ее данным, в столичном жилмассиве «Ак-Бата» произошел пожар в жилом доме. Обнаружено тело хозяина дома У.Т., 1956 года рождения. Причина возгорания устанавливается.

 

В городе Майлуу-Суу Джалал-Абаской области из-за нарушения правил пользования электроприборами сгорел финский домик. Обнаружено тело его хозяина - А.Ш., 1959 года рождения.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44335/

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