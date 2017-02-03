В Кыргызстане два человека погибли в пожарах

Два человека погибли в пожарах в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, в столичном жилмассиве «Ак-Бата» произошел пожар в жилом доме. Обнаружено тело хозяина дома У.Т., 1956 года рождения. Причина возгорания устанавливается.

В городе Майлуу-Суу Джалал-Абаской области из-за нарушения правил пользования электроприборами сгорел финский домик. Обнаружено тело его хозяина - А.Ш., 1959 года рождения.