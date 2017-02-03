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Три подростка разбились на машине в Бишкеке

3/02/17 10:07, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Бишкеке трое подростков разбились ночью на автомашине. Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь УПМ ГУВД Таалайбек Богубаев.

 

По его словам 2 февраля примерно в 20.35 водитель автомашины Subaru Impreza, двигаясь по улице Айтматова в южном направлении, не доезжая ВДНХ не справился с управлением и врезался в дерево.

 

Водитель Никита Вадеев, 1998 года рождения, и пассажиры (студентка второго курса КРСУ Анна Никульшина, 1996 года рождения, и ученик 11 класса школы №37 Тимур Хван) погибли на месте.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44338/

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