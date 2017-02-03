В бишкекском кафе избили журналиста и сломали видеокамеру

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В бишкекском кафе избили корреспондента канала НТС Азията Жекшеева и сломали его видеокамеру. Видео нападения разместили в социальных сетях.
Азият Жекшеев является автором телепроекта «ТВ Кайгуул». В нем журналисты показывают, как сотрудники Патрульной милиции ловят нарушителей правил дорожного движения.
В день происшествия телеоператоры вместе с сотрудниками группы быстрого реагирования зашли в кафе перекусить. В заведении они застали людей, которые не хотели оплачивать счет. Поняв, что их снимают, они набросились на журналиста Азията Жекшеева и разбили его видеокамеру.
В пресс-службе ГУВД Бишкека ИА «24.kg сообщили, что напавших на журналиста задержали. Дело по факту нападения передано в следственный отдел.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44346/